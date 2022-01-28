Rogério Ceni fala sobre condição física dos reforços: 'Sabemos que temos que melhorar'

O primeiro jogo oficial do São Paulo na temporada também teve estreia de jogadores dentro de campo. Dos cinco jogadores contratados em 2022, quatro atuaram diante do Guarani, na derrota por 2 a 1, em Campinas. São eles: Nikão, Patrick, Alisson e Rafinha. Após o duelo, o técnico Rogério Ceni analisou a condição física dos reforços.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Acho que enquanto tiveram condição física, foram bem. O lado direito, principalmente, com Rafinha e Alisson. Funcionou no primeiro tempo, construímos bem. O Nikão saiu um pouco cansado, Rafinha permaneceu no jogo cansado. Quem se sobressaiu foi o Alisson, que jogou pelo meio, pelo lado e teve condição física melhor - falou o treinador são-paulino.

- Sabemos que temos que melhorar e sermos mais agressivos. Vamos tentar através dos jogos e dos treinos melhorar - disse.Segundo o treinador, ainda não dá para dizer quando os jogadores estarão 100% bem fisicamente. Ceni assumiu que ainda falta bastante para conseguir um "bom estágio".

- Não sei te dizer (quando estarão 100% fisicamente). Depende do que nós fizermos, se formos rodar mais o elenco, se vamos manter mais jogadores. A estreia é ruim, você perde o primeiro jogo do campeonato, não importa se são poucos dias de treinamento. Como ideia de jogo, como posse e construção, foi bom. Erramos alguns passes simples, mas tivemos coisas boas - completou o técnico.