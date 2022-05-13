Rogério Ceni fala das especulações sobre Tiago Volpi e Marquinhos no São Paulo

Após a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil, Rogério Ceni falou sobre as supostas negociações que estariam girando em torno de duas peças de seu elenco: Tiago Volpi e Marquinhos. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São PauloTABELA> Veja tabela da Copa do Brasil A cria de Cotia teria recebido uma proposta para atuar na Europa, no Arsenal, o que foi despistado pelo presidente Julio Casares antes da vitória do Tricolor paulista por 2 a 0 contra o Juventude. Já o goleiro teria despertado interesse de um clube do México.Marquinhos assinou um contrato de cinco anos que não é reconhecido pela Fifa. De acordo com as diretrizes, o tempo máximo de vínculo com a equipe, devido à sua idade, deveria ser de três anos. Mas o contrato com o Tricolor é de cinco. Por conta disso, pode ser que ele deixe a equipe em março do próximo ano.