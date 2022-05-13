Rogério Ceni fala das especulações sobre Tiago Volpi e Marquinhos no São Paulo

Após a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil, Rogério Ceni falou sobre as supostas negociações que estariam girando em torno de duas peças de seu elenco: Tiago Volpi e Marquinhos. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São PauloTABELA> Veja tabela da Copa do Brasil A cria de Cotia teria recebido uma proposta para atuar na Europa, no Arsenal, o que foi despistado pelo presidente Julio Casares antes da vitória do Tricolor paulista por 2 a 0 contra o Juventude. Já o goleiro teria despertado interesse de um clube do México.Marquinhos assinou um contrato de cinco anos que não é reconhecido pela Fifa. De acordo com as diretrizes, o tempo máximo de vínculo com a equipe, devido à sua idade, deveria ser de três anos. Mas o contrato com o Tricolor é de cinco. Por conta disso, pode ser que ele deixe a equipe em março do próximo ano.
Ceni afirmou que ouviu sobre a situação no centro de treinamento, mas que não tem maiores detalhes.
- Marquinhos ouvi dentro do CT alguma coisa que teria erro contratual, que teria uma chance de pegar um dinheiro neste momento, mas também não sou conhecedor da história – afirmou.Sobre Volpi, o treinador ressaltou que não sabia de nenhuma proposta. O jogador ficou de fora da relação de jogadores que enfrentaram o Juventude nesta quinta-feira (12) por conta de dores no ombro.
- Do Volpi vi agora. Ele está com um incômodo no ombro, fazendo fortalecimento. Mais uns 15 dias, ele está de volta. Desconheço qualquer proposta. Do Marquinhos, sim, escutei alguma coisa vindo de fora - disse.
O São Paulo volta a campo no próximo domingo (15) contra o Cuiabá. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro 2022.