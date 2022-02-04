Rogério Ceni explica substituição de Igor Gomes após meia entrar no intervalo do jogo do São Paulo

O meio-campista Igor Gomes, que se recuperou recentemente de Covid, fez seu primeiro jogo da temporada na quinta-feira (3), na derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino. No entanto, o jogador que entrou no segundo tempo acabou substituído aos 37 minutos. O técnico Rogério Ceni explicou o motivo de ter deixado o atleta em campo por tão pouco tempo.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Igor e Talles tiveram Covid e voltam a treinar com a gente faz quatro dias, praticamente. Ficaram uma semana parados. O Patrick sentiu a posterior, e eu precisava montar o tripé do meio-campo, quis usar Sara e Nestor como um primeiro e precisava de um homem para tripé. Tanto Igor quanto Talles fazem essa função. Mas os dois, na minha cabeça, eu imaginava usar 45 minutos cada um - explicou Ceni, após o duelo em Bragança Paulista.

Talles atuou durante toda a primeira etapa, mas acabou substituído no intervalo, dando lugar ao companheiro Igor Gomes. Quando Igor saiu e deu lugar a Gabriel, o duelo ainda estava 3 a 3. O Tricolor sofreu o quarto gol aos 41 minutos.- O Igor entrou e, talvez tenha sido até um erro meu de avaliação, pois achei que ele aguentaria a intensidade de metade do jogo, mas ele não conseguiu acompanhar. O próprio Talles deixou alguns buracos, acho que devido à parte física, mas a necessidade do jogo pedia um dos dois naquela função - disse.

- Quando eu vi que ele não ia conseguir cumprir a função, mudamos. Alguns jogadores ainda estão sentindo muito a parte física, não estão conseguindo responder - completou Rogério Ceni.