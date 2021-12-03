Rogério Ceni explica escolha da equipe titular do São Paulo e lamenta: 'Não produzimos nada'

O técnico Rogério Ceni reconheceu a má atuação do São Paulo na goleada sofrida por 3 a 0 para o Grêmio, nesta quinta-feira (02), pelo Campeonato Brasileiro. Apostando em uma formação com Benítez como titular e Gabriel Sara na lateral, o esquema não deu certo e Ceni explicou. - Tentei montar um esquema pra botar o Benítez pra jogar, montar um esquema que beneficiasse ele, com Sara e Welington, inclusive trocando o Reinaldo. Tentei preparar um sistema voltado pra ele ter conforto no jogo. Infelizmente nós não produzimos absolutamente nada - lamentou o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni falou um pouco mais da escolha por Gabriel Sara na lateral-direita. O jogador, meia de origem, era um dos destaques ofensivos da equipe, mas na partida contra o Grêmio, praticamente não atacou.