Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério Ceni explica escolha da equipe titular do São Paulo e lamenta: 'Não produzimos nada'
futebol

Rogério Ceni explica escolha da equipe titular do São Paulo e lamenta: 'Não produzimos nada'

Treinador falou sobre o desempenho da equipe na goleada sofrida para o Grêmio e justificou a entrada de Benítez entre os onze inicias e o posicionamento de Gabriel Sara...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 23:47

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 23:47

O técnico Rogério Ceni reconheceu a má atuação do São Paulo na goleada sofrida por 3 a 0 para o Grêmio, nesta quinta-feira (02), pelo Campeonato Brasileiro. Apostando em uma formação com Benítez como titular e Gabriel Sara na lateral, o esquema não deu certo e Ceni explicou. - Tentei montar um esquema pra botar o Benítez pra jogar, montar um esquema que beneficiasse ele, com Sara e Welington, inclusive trocando o Reinaldo. Tentei preparar um sistema voltado pra ele ter conforto no jogo. Infelizmente nós não produzimos absolutamente nada - lamentou o treinador, em entrevista coletiva.
Ceni falou um pouco mais da escolha por Gabriel Sara na lateral-direita. O jogador, meia de origem, era um dos destaques ofensivos da equipe, mas na partida contra o Grêmio, praticamente não atacou.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui- O Sara tá acostumado a fazer o lado direito, ele vem jogando nessa função na linha de frente. Como ala ele teria a mesma liberdade pra atacar. O Arboleda faria um pouco mais a cobertura dele. Não queria tirar ele desse corredor. E ele não teve dificuldades no treinamento - disse Ceni.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados