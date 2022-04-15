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Rogério Ceni explica contratação de André Anderson pelo São Paulo: 'Combina com nosso estilo de jogo'

Atleta foi anunciado pelo Tricolor paulista ao final desta última janela de transferências e atuava na Lazio...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 18:37
André Anderson foi o sétimo reforço do São Paulo contratado nesta última janela de transferências. Revelado na base do Santos, o meia atuava pela Lazio, na Itália. Rogério Ceni contou durante a coletiva de imprensa após a vitória do Tricolor contra o Everton, pela Copa Sul-Americana, o que chamou sua atenção no atleta. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaDe acordo com o treinador, seu biotipo e suas características combinavam cim o estilo de jogo do São Paulo. Além disso, Ceni ainda o comparou com Sara, Igor Gomes e Nestor.
– Ele tem biotipo que combina com nosso estilo de jogo. É mais um jogador para ocupar uma dessas três posições de meio e até um segundo atacante. É um jogador dinâmico, de boa qualidade técnica. Acho que ele vai ajudar bastante nessa caminhada longa, a gente tem mais opção de força, é um jogador muito parecido com Sara, Igor Gomes, Nestor... Uma junção de cada um. Boa técnica, força física – disse.
Aos 22 anos, o jogador chegou ao Tricolor sem custo, por empréstimo, mas com opção de compra. O atleta já treinou junto ao resto do elenco no CT.
– Ele ficou 10 dias praticamente sem treinar, mas já treinou dois dias com a gente e espero que ele renda para o São Paulo. Jogador jovem que conseguimos sem custo por um ano e espero que ele possa provar seu valor. É o campo que mostra, pelo menos disposição eu já vi dele e quero contar com ele o mais rápido possível – completou Ceni.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosJá inscrito no BID, André Anderson pode estrear contra o Flamengo no domingo (17), às 16h, no Maracanã.
Crédito: RogérioCeniexplicouoquechamousuaatençãoemAndréAnderson(RubensChiri/saopaulofc.net

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