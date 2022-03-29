Rogério Ceni exalta entrega dos jogadores do São Paulo: 'Maneira profissional'

O técnico Rogério Ceni elogiou os jogadores do São Paulo em entrevista coletiva na véspera da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi. Para o treinador, mais que o talento, os atletas do Tricolor vêm demonstrando vontade nas partidas. Ceni fez uma comparação da atual fase com o momento no final do ano passado, quando clube do Morumbi lutou para não cair no Campeonato Brasileiro.

- Mudança de postura do ano passado para esse, é um fator de evolução. Maneira profissional. É só ver o orgulho do torcedor pelo time. Os caras vestem a camisa com paixão. Posso não ter talvez os jogadores com nível de Europa, com exceção a Rafinha, Miranda. Talento é importante, é um bônus que carrega, mas não é predominante ao desejo de vencer, de trabalhar, de se colocar, a vontade de vencer se sobrepõe. Talento puramente não resolve - disse Ceni.