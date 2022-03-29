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futebol

Rogério Ceni exalta entrega dos jogadores do São Paulo: 'Maneira profissional'

Em entrevista coletiva na véspera da final do Paulista contra o Palmeiras, treinador elogiou determinação dos atletas são-paulinos...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 16:30
O técnico Rogério Ceni elogiou os jogadores do São Paulo em entrevista coletiva na véspera da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi. Para o treinador, mais que o talento, os atletas do Tricolor vêm demonstrando vontade nas partidas. Ceni fez uma comparação da atual fase com o momento no final do ano passado, quando clube do Morumbi lutou para não cair no Campeonato Brasileiro.
- Mudança de postura do ano passado para esse, é um fator de evolução. Maneira profissional. É só ver o orgulho do torcedor pelo time. Os caras vestem a camisa com paixão. Posso não ter talvez os jogadores com nível de Europa, com exceção a Rafinha, Miranda. Talento é importante, é um bônus que carrega, mas não é predominante ao desejo de vencer, de trabalhar, de se colocar, a vontade de vencer se sobrepõe. Talento puramente não resolve - disse Ceni.
– É mérito dos jogadores pela entrega dentro de campo e vontade de vencer, por não desistir do jogo. Nossa última derrota, perdemos para o Palmeiras por 1 a 0, o time não desistiu de jogar. Torcedor deseja alma, coração, isso não pode faltar - finalizou o comandante são-paulino.

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