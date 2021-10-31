Rogério Ceni exalta entrega do São Paulo em vitória: 'Todos deixaram tudo que tinham em campo'

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0, no Morumbi, o que fez o time se aproximar da briga pela Libertadores. Após o jogo, o treinador Rogério Ceni exaltou a garra mostrada pelo Tricolor na partida. - O importante é que todos deixaram tudo que tinham em campo. Esse é o principal fator. A parte de gols, essas coisas, a gente tenta treinar e evoluir com o passar dos jogos. A entrega deixa, não só a mim, como também o torcedor, mais animado - disse Ceni, em entrevista coletiva.