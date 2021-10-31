Rogério Ceni exalta entrega do São Paulo em vitória: 'Todos deixaram tudo que tinham em campo'

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0, no Morumbi, o que fez o time se aproximar da briga pela Libertadores. Após o jogo, o treinador Rogério Ceni exaltou a garra mostrada pelo Tricolor na partida. - O importante é que todos deixaram tudo que tinham em campo. Esse é o principal fator. A parte de gols, essas coisas, a gente tenta treinar e evoluir com o passar dos jogos. A entrega deixa, não só a mim, como também o torcedor, mais animado - disse Ceni, em entrevista coletiva.
Rogério também fez questão de enaltecer o apoio da torcida no Morumbi, que teve quase 20 mil pessoas presentes.
TRICOLOR NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO– O torcedor tem feito diferença, cada vez mais presente no Morumbi. A voz da arquibancada ecoa pelo coração de cada atleta, faz com que eles se transformem em campo - finalizou.