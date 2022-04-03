Rogério Ceni evita 'caça às bruxas' no São Paulo e diz: 'Orgulho de chegar até aqui'

O técnico Rogério Ceni evitou apontar culpados no São Paulo pela goleada sofrida para o Palmeiras, por 4 a 0, no Allianz Parque, na final do Campeonato Paulista. Para ele, é o momento de valorizar os jogadores, principalmente os mais jovens. - O que era possível fazer esse time fez. É um momento de tristeza, mas orgulho de chegar até aqui. Não é dia de caçar culpados. Temos que entender as diferenças e dentro de tudo que foi possível... Os mesmos garotos entregaram na competição e nos trouxeram até aqui. Precisa evoluir a cada dia - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.
Ceni ainda destacou a evolução do meio-campo no decorrer do Campeonato Paulista, principalmente com a formação Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. - O que eu achei que nós conseguimos mudar a chave que a gente imaginava, foi justamente essa força do meio de campo, Igor, Sara, Pablo. O Pablo surgiu em uma Copinha, não sabíamos... Entrou bem, ocupou seu espaço com méritos. Esses garotos deram a energia que esse time precisava para enfrentar times superiores ao nosso - finalizou Ceni.
Agora, o São Paulo se prepara para a estreia na Copa Sul-Americana, quando enfrentará o Ayacucho-PER. A partida será na quinta-feira (07), às 21h30.