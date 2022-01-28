Rogério Ceni espera apoio da torcida do São Paulo no Morumbi: 'Incentivo muito importante'

No próximo domingo (30), o São Paulo jogará diante de sua torcida pela primeira vez na temporada. O duelo contra o Ituano, marcado para às 16h, será no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na estreia, em Campinas, o confronto foi de torcida única, apenas a do Guarani.

O técnico Rogério Ceni falou sobre a importância de contar com o apoio do torcedor durante os jogos do time.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Sempre é importante, foi muito importante num momento difícil na temporada passada, nas rodadas finais do Brasileiro, sempre aplaudindo, apoiando o time - afirmou Ceni, referindo-se ao risco de queda do São Paulo no Brasileirão do ano passado.