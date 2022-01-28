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Rogério Ceni espera apoio da torcida do São Paulo no Morumbi: 'Incentivo muito importante'

No próximo domingo, o Tricolor jogará a primeira partida do ano diante de sua torcida...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 08:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 08:00

No próximo domingo (30), o São Paulo jogará diante de sua torcida pela primeira vez na temporada. O duelo contra o Ituano, marcado para às 16h, será no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na estreia, em Campinas, o confronto foi de torcida única, apenas a do Guarani.
O técnico Rogério Ceni falou sobre a importância de contar com o apoio do torcedor durante os jogos do time.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Sempre é importante, foi muito importante num momento difícil na temporada passada, nas rodadas finais do Brasileiro, sempre aplaudindo, apoiando o time - afirmou Ceni, referindo-se ao risco de queda do São Paulo no Brasileirão do ano passado.
O Tricolor teve pouco mais de duas semanas de pré-temporada para se preparar para o Estadual. Além disso, o time sofreu com os vários casos de Covid-19 no elenco.

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