Rogério Ceni esconde possíveis titulares para final em treino aberto do São Paulo

Rogério Ceni comandou a última preparação do São Paulo antes de enfrentar o Palmeiras, em clássico válido pela final do Campeonato Paulista, em um treino aberto no Estádio do Morumbi. Porém, o treinador não deixou claro quem podem ser suas opções para a equipe titular na partida do próximo domingo (3). Durante o treinamento, foram divididas duas equipes de onze jogadores, que praticaram em espaço reduzido. Porém, a divisão dos times não deixou claro os nomes que poderiam ser cotados para a equipe titular que entrará em campo amanhã. O treino aberto foi realizado no Morumbi e contou com a presença de quase 22 mil pessoas.O único que não participou da preparação foi Eder, poupado por desgaste físico. O São Paulo volta a campo no próximo domingo (3), para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em partida válida pelo jogo de volta do Paulistão 2022.