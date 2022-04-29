Rogério Ceni elogia segundo tempo do São Paulo: 'Contente com o resultado'

O técnico Rogério Ceni ficou feliz com a atuação do São Paulo, principalmente no segundo tempo, na vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL, por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. TABELA Veja a tabela da Copa Sul-Americana 2022!​Durante entrevista coletiva, Ceni fez elogios aos seus comandados e comemorou o resultado que encaminhou a classificação do Tricolor na competição continental.

- Contente com o resultado, no segundo tempo creio que jogamos melhor, conquistamos o resultado que merecemos. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro e depois enfrentaremos o Everton, partida muito dura, contra o segundo colocado do grupo - disse o treinador. Rogério Ceni também projetou a sequência da equipe na Sul-Americana. O São Paulo encara o Everton-CHI, na quinta-feira (05), às 19h15, no Chile e pode se classificar caso vença e tenha empate na partida entre Wilstermann e Ayacucho.

- Não temos a classificação assegurada, precisamos de pontos. Temos mais três jogos para fazê-los, mas, quanto mais cedo fizermos, mais tranquilos ficaremos e poderemos focar no Brasileiro, campeonato difícil, equilibrado. Vamos jogar primeiro contra o Santos e depois contra o Everton. Não estamos classificados, temos consciência disso. Demos um passo importante, teremos outros dois jogos no Morumbi, mas temos que pensar jogo a jogo e olhar para a Sul-Americana um pouco depois - finalizou Ceni.