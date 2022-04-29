Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rogério Ceni elogia segundo tempo do São Paulo: 'Contente com o resultado'

Treinador valorizou atuação do Tricolor na Bolívia e projetou sequência na Sul-Americana...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 22:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 22:27
O técnico Rogério Ceni ficou feliz com a atuação do São Paulo, principalmente no segundo tempo, na vitória sobre o Jorge Wilstermann-BOL, por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. TABELA Veja a tabela da Copa Sul-Americana 2022!​Durante entrevista coletiva, Ceni fez elogios aos seus comandados e comemorou o resultado que encaminhou a classificação do Tricolor na competição continental.
- Contente com o resultado, no segundo tempo creio que jogamos melhor, conquistamos o resultado que merecemos. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro e depois enfrentaremos o Everton, partida muito dura, contra o segundo colocado do grupo - disse o treinador. Rogério Ceni também projetou a sequência da equipe na Sul-Americana. O São Paulo encara o Everton-CHI, na quinta-feira (05), às 19h15, no Chile e pode se classificar caso vença e tenha empate na partida entre Wilstermann e Ayacucho.
- Não temos a classificação assegurada, precisamos de pontos. Temos mais três jogos para fazê-los, mas, quanto mais cedo fizermos, mais tranquilos ficaremos e poderemos focar no Brasileiro, campeonato difícil, equilibrado. Vamos jogar primeiro contra o Santos e depois contra o Everton. Não estamos classificados, temos consciência disso. Demos um passo importante, teremos outros dois jogos no Morumbi, mas temos que pensar jogo a jogo e olhar para a Sul-Americana um pouco depois - finalizou Ceni.
Crédito: RogérioCenielogiouaatuaçãodoSãoPaulonaBolívia(Foto:FernandoCartagena/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados