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Rogério Ceni elogia reforços do São Paulo, mas cobra mais peças para 'brigar mais alto'

Em entrevista coletiva, técnico do Tricolor comentou sobre as movimentações do time no mercado da bola, o que espera dos novos jogadores e a chance de vir outros atletas...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 14:09

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:09

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), no CT da Barra Funda. Nela, o treinador do Tricolor elogiou os novos reforços, mas deixou claro que, para o time brigar mais alto nas competições, precisa de mais peças para o elenco. - Nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nikão, Alisson, Jandrei, Patrick e Rafinha, todos jogadores experimentados, que demonstraram capacidade onde jogaram. A gente se sente melhores, com mais opções do que no ano passado. Precisamos de reforços. Mas pra brigar mais alto, precisamos de mais - disse o treinador.
Com cinco reforços contratados, o São Paulo agora procura no mercado somente negócios de 'oportunidade', sem precisar gastar muito dinheiro para a contratação. Segundo Ceni, a diretoria vem trabalhando nesse sentido. - Esses jogadores chegaram em condições de contratos terminados. O clube atravessa ainda uma crise financeira. Mas foram boas contratações. A diretoria está buscando reforços para termos mais peças durante o ano - explicou.
Ceni ainda projetou como o time do São Paulo pode jogar na próxima temporada, principalmente depois das negociações fracassadas com um jogador de velocidade pela ponta, algo pretendido pelo treinador.
- Sobre não ter peça de lado, muda-se um pouco o sistema. Pretendo utilizar a linha de quatro do que três zagueiros. Talvez mude um pouco do 4-2-4, como jogávamos, e pretendo utilizar a forma física dos atletas para compensar contra times que têm mais opções, vamos tentar competir cada vez mais. Por isso jogadores como Alisson, Sara, Patrick, em forma, mas é outro time, numa outra formação. Principal mudança seja tendência maior em linha de quatro - finalizou.

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