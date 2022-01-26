Rogério Ceni elogia reforços do São Paulo, mas cobra mais peças para 'brigar mais alto'

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), no CT da Barra Funda. Nela, o treinador do Tricolor elogiou os novos reforços, mas deixou claro que, para o time brigar mais alto nas competições, precisa de mais peças para o elenco. - Nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nikão, Alisson, Jandrei, Patrick e Rafinha, todos jogadores experimentados, que demonstraram capacidade onde jogaram. A gente se sente melhores, com mais opções do que no ano passado. Precisamos de reforços. Mas pra brigar mais alto, precisamos de mais - disse o treinador.

Com cinco reforços contratados, o São Paulo agora procura no mercado somente negócios de 'oportunidade', sem precisar gastar muito dinheiro para a contratação. Segundo Ceni, a diretoria vem trabalhando nesse sentido. - Esses jogadores chegaram em condições de contratos terminados. O clube atravessa ainda uma crise financeira. Mas foram boas contratações. A diretoria está buscando reforços para termos mais peças durante o ano - explicou.

Ceni ainda projetou como o time do São Paulo pode jogar na próxima temporada, principalmente depois das negociações fracassadas com um jogador de velocidade pela ponta, algo pretendido pelo treinador.