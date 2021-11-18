Rogério Ceni elogia o São Paulo e projeta futuro no Brasileirão: 'Não podemos parar por aqui'

O técnico Rogério Ceni elogiou a postura dos jogadores do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deu mais detalhes sobre a escalação escolhida para a partida de hoje. - Mudanças que fizemos foi pensando na maneira que o Palmeiras joga. Independente da formação que jogariam, não sabíamos os nomes que usariam. Tentamos adaptar com o melhor que eles colocassem em campo - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni também falou dos próximos passos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A equipe busca os 45 pontos para escapar de vez do rebaixamento, - Temos que evoluir e não podemos parar por aqui. 45 pontos talvez não seja suficiente para sair, então precisamos vencer e manter o nível de jogo contra o Athlético - finalizou.

A vitória contra o Palmeiras tira um pouco da pressão do São Paulo, que está na 14ª colocação, com 41 pontos. O próximo compromisso é somente na quarta-feira (24), quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi.