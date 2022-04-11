Rogério Ceni elogia Calleri após hat-trick no São Paulo: 'Contribuição muito grande'

O técnico Rogério Ceni foi só elogios ao atacante Jonathan Calleri, autor de três gols na goleada do São Paulo contra o Athletico-PR, neste domingo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. - Um jogador de área, pra fazer o tipo de gol que fez hoje, de cabeça. voleio... Ele foi feito pra jogar dessa maneira. É um time que joga um função dele. É um jogador que nos últimos jogos vem batalhando muito, brigando com os zagueiros, pela bola longa... Então, ele vem tendo uma parcela de contribuição muito grande pra gente. Só parabenizar pelos três gols - disse o treinador, em entrevista coletiva.
Ceni também falou sobre as jogadas ofensivas do São Paulo, principalmente nos cruzamentos, onde saíram gols do Tricolor nesta noite.- Você tem que fazer a bola girar, balançar a equipe adversária e ter gente dentro da área. Contra a Inter de Limeira, fizemos 40 cruzamentos, mas estávamos em um momento físico ruim. Hoje não, temos um jogador com fechamento do lado contrário, um homem de área, um segundo volante pisando na área. Hoje temos mais controle de jogo - afirmou Ceni.
O São Paulo agora joga na quinta-feira (14), às 19h15, contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana.