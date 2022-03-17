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futebol

Rogério Ceni elogia atuação do São Paulo, mas afirma: 'Baixou o ritmo'

Técnico do Tricolor enalteceu boa partida do time, mas fez alerta para a perda do ritmo...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 01:35

Publicado em 17 de Março de 2022 às 01:35

O técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Manaus, na noite desta quarta-feira (17), no Morumbi, em partida que garantiu o Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. - Pelo ritmo imposto no primeiro tempo, não pararíamos até fazer o primeiro gol. Queríamos o gol entre 10 e 15 minutos. A equipe impôs um ritmo forte, teve posse de bola e conseguiu alargar o campo com Reinaldo e Marquinhos; do lado de lá, Nikão fazendo jogo de trocas de Eder e Colorado - disse Ceni, em entrevista coletiva.
No entanto, ele ressaltou que os jogadores baixaram o ritmo no segundo tempo e fez um alerta. - O time foi bem no primeiro tempo, teve um bom período, apertamos e fizemos 2 a 0. O ruim é que baixou o ritmo no segundo tempo, tem que seguir buscando o gol a todo momento - finalizou o treinador.
Crédito: RogérioCeniressaltouaatuaçãodoSãoPaulonoprimeirotempo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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