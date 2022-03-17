Rogério Ceni elogia atuação do São Paulo, mas afirma: 'Baixou o ritmo'

O técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Manaus, na noite desta quarta-feira (17), no Morumbi, em partida que garantiu o Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. - Pelo ritmo imposto no primeiro tempo, não pararíamos até fazer o primeiro gol. Queríamos o gol entre 10 e 15 minutos. A equipe impôs um ritmo forte, teve posse de bola e conseguiu alargar o campo com Reinaldo e Marquinhos; do lado de lá, Nikão fazendo jogo de trocas de Eder e Colorado - disse Ceni, em entrevista coletiva.