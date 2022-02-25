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Rogério Ceni elogia atuação de Nestor em empate do São Paulo: 'Criou as melhores chances'

Treinador do Tricolor analisou partida do jovem meio-campista do clube, que conseguiu boas jogadas no empate sem gols diante do Campinense, pela Copa do Brasil...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 01:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 01:38
O técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do meia Rodrigo Nestor após o empate sem gols do São Paulo contra o Campinense, que classificou o Tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. Para o comandante, as melhores chances do time na partida vieram dos pés do camisa 25. - Hoje, ele jogou talvez muito mais como um 10, do que como um 8. Ele jogou muito entre as linhas, foi o que nós vimos, o Campinense marcava pontas e laterais, então tínhamos que colocar mais gente no meio. Ele 'pifou' os atacantes e o Gabriel Sara também, que jogou como quarto homem. As melhores chances que n[os tivemos saíram dos pés dele, para um atacante nosso fazer a finalização - disse Ceni, em entrevista coletiva.
Além disso, Ceni comentou sobre o entrosamento de Nestor com Pablo Maia e como a presença do volante ajuda Nestor a construir as jogadas ofensivas. - Sim, possibilita (presença de Pablo Maia libera Nestor ao ataque). O Pablo é um jogador que joga bem por trás, tenta construir o jogo. Hoje, até pelo gramado, acho que errou mais passes do que contra o Santos, onde ele fez um grande jogo. O Nestor gosta mais de chegar, contra o Santos, ele entrou, também foi bem, ajudou bastante.
Crédito: RogérioCenielogiouaatuaçãodeRodrigoNestor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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