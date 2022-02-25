Rogério Ceni elogia atuação de Nestor em empate do São Paulo: 'Criou as melhores chances'

O técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do meia Rodrigo Nestor após o empate sem gols do São Paulo contra o Campinense, que classificou o Tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. Para o comandante, as melhores chances do time na partida vieram dos pés do camisa 25. - Hoje, ele jogou talvez muito mais como um 10, do que como um 8. Ele jogou muito entre as linhas, foi o que nós vimos, o Campinense marcava pontas e laterais, então tínhamos que colocar mais gente no meio. Ele 'pifou' os atacantes e o Gabriel Sara também, que jogou como quarto homem. As melhores chances que n[os tivemos saíram dos pés dele, para um atacante nosso fazer a finalização - disse Ceni, em entrevista coletiva.