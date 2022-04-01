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futebol

Rogério Ceni e torcida: os motivos do treino aberto do São Paulo

Treinador acredita que presença dos torcedores na última atividade pode dar uma injeção de ânimo no elenco ...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 13:18

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:18

A mudança do último treino do São Paulo antes da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, para o Morumbi, passou pela boa relação de Rogério Ceni com a torcida são-paulina, que fez sua parte em toda a campanha do estadual.Para Ceni, os gritos de motivação que virão das arquibancadas durante o treinamento serão mais um elemento de motivação para os jogadores antes da final do Paulista. Na avaliação do treinador, a presença participativa da torcida são-paulina em peso nos jogos tem mexido positivamente com os atletas. A entrega do time tem sido bastante exaltada pelas arquibancadas tricolores nos jogos.
Além do mais, o estádio repleto de torcedores pode ajudar a dar esse clima de decisão para a decisão do título estadual. Na primeira partida da decisão, cerca de 60 mil torcedores estiveram presentes.Com esses argumentos, Rogério conversou com a diretoria sobre a ideia de realizar o treino aberto neste sábado. A única exigência do técnico foi de não haver imprensa na beira do gramado para evitar que suas instruções para os atletas fossem ouvidas.
A conexão da torcida são-paulina com o time tem sido um fator importante nos jogos do time neste Campeonato Paulista. O São Paulo tem a melhor média de público na competição, com 33 mil pessoas por jogo no Morumbi.
Crédito: CeniapoioutreinoabertodoSãoPaulocomapresencadatorcida(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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