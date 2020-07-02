Rogério Ceni e Luis Fabiano entram em leilão beneficente da FPF

Rogério Ceni e Luis Fabiano entraram no leilão beneficente Assistência de Craque, organizado pela Federação Paulista para auxiliar profissionais do futebol e moradores de comunidades carentes. No site "leilaofpf.com.br" será possível dar lances em itens oferecidos pela dupla de ídolos do São Paulo.

Ceni está oferecendo uma partida de tênis ao dono da maior oferta. O duelo pode ser disputado em São Paulo ou em Fortaleza, cidade onde mora o ex-goleiro neste momento, com direito a dois acompanhantes. Desde os tempos de jogador, o atual técnico do Fortaleza gosta de se aventurar com a raquete. Já Luis Fabiano doou um quadro autografado. A foto é dele "parado na esquina" após marcar um gol contra o Corinthians no Pacaembu, em 2012. Kaká, Lugano e Amoroso, outros ídolos do São Paulo, também estão participando do leilão. Casemiro, também ex-são-paulino, doou uma camisa do Real Madrid. Já o ex-corintiano Willian oferece uma do Chelsea.