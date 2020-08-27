Rogério Ceni é flagrado na ira com a arbitragem durante empate com Corinthians: 'Aqui é f***'

O técnico Rogério Ceni foi um dos personagens do empate entre Corinthians e Fortaleza. Conhecido pelo jeito à beira do gramado, o treinador do Leão saiu de campo chateado com a equipe de arbitragem.Ao longo do confronto, ele reclamou por diversas vezes das marcações contra a sua equipe e foi acompanhado pelas câmeras de televisão.
Em uma das reclamações, Rogério Ceni mostrou irritação com a equipe de arbitragem e disparou: 'Aqui é f***. Eles vão tentar arrumar o resultado para os caras'.
Apesar das reclamações do comandante, o Fortaleza saiu de campo com o empate por 1 a 1 e somou o seu quinto ponto no Campeonato Brasileiro.
Na próxima rodada, Rogério Ceni e seus comandados encaram o Bragantino, na Arena Castelão, pela 6ª rodada do torneio.