Rogério Ceni é flagrado na ira com a arbitragem durante empate com Corinthians: 'Aqui é f***'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Rogério Ceni foi um dos personagens do empate entre Corinthians e Fortaleza. Conhecido pelo jeito à beira do gramado, o treinador do Leão saiu de campo chateado com a equipe de arbitragem.Ao longo do confronto, ele reclamou por diversas vezes das marcações contra a sua equipe e foi acompanhado pelas câmeras de televisão.

Em uma das reclamações, Rogério Ceni mostrou irritação com a equipe de arbitragem e disparou: 'Aqui é f***. Eles vão tentar arrumar o resultado para os caras'.

Apesar das reclamações do comandante, o Fortaleza saiu de campo com o empate por 1 a 1 e somou o seu quinto ponto no Campeonato Brasileiro.