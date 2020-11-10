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futebol

Rogério Ceni é anunciado novo técnico do Flamengo até 2021

Treinador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, se apresenta ao elenco nesta tarde e deve estar à beira do gramado contra o Atlético-GO, no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 09:49

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:49

Crédito: Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo (Leonardo Moreira/Fortaleza
O Flamengo agiu rápido e, horas depois de demitir Domènec Torrent, fechou a contratação de Rogério Ceni, que tinha contrato com o Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro. O técnico assinou contrato até 2021, quando encerra a gestão do presidente Rodolfo Landim, e a apresentação será às 13h30 (horário de Brasília).
Rogério Ceni começou a carreira como treinador em 2017, no São Paulo. Depois, foi para a sua primeira passagem pelo Fortaleza, quando conquistou a Série B, em 2018. No ano passado, levou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense, pouco antes de acertar com o Cruzeiro.
Na Raposa, a passagem foi curta e turbulenta, tanto que só durou oito partidas. Ceni retornou para o Fortaleza ainda em 2019. Foram 42 partidas nesta passagem mais recente pelo Leão do Pici, que na atual temporada levantou outro caneco com Ceni: o Estadual.
O Flamengo virou os holofotes para o mercado brasileiro por conta da proximidade do fim da temporada e necessidade de imediatismo em meio a disputas em aberto. Com 99 dias, 26 jogos e 64% de aproveitamento, Dome deixa o time rubro-negro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão.
Na manhã desta segunda, o Fla já havia informado que Maurício Souza, do time sub-20,, comanda os próximos treinos e o jogo desta quarta-feira, diante do São Paulo, no Maracanã e pela ida das quartas da Copa do Brasil.

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