Rogério Ceni é anunciado novo técnico do Flamengo até 2021

Crédito: Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo (Leonardo Moreira/Fortaleza

O Flamengo agiu rápido e, horas depois de demitir Domènec Torrent, fechou a contratação de Rogério Ceni, que tinha contrato com o Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro. O técnico assinou contrato até 2021, quando encerra a gestão do presidente Rodolfo Landim, e a apresentação será às 13h30 (horário de Brasília).

Rogério Ceni começou a carreira como treinador em 2017, no São Paulo. Depois, foi para a sua primeira passagem pelo Fortaleza, quando conquistou a Série B, em 2018. No ano passado, levou a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense, pouco antes de acertar com o Cruzeiro.

Na Raposa, a passagem foi curta e turbulenta, tanto que só durou oito partidas. Ceni retornou para o Fortaleza ainda em 2019. Foram 42 partidas nesta passagem mais recente pelo Leão do Pici, que na atual temporada levantou outro caneco com Ceni: o Estadual.

O Flamengo virou os holofotes para o mercado brasileiro por conta da proximidade do fim da temporada e necessidade de imediatismo em meio a disputas em aberto. Com 99 dias, 26 jogos e 64% de aproveitamento, Dome deixa o time rubro-negro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão.