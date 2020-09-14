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futebol

Rogério Ceni dispara contra pênalti a favor do Grêmio

Técnico do Leão do Pici viu o árbitro 'entusiasmado' em ajudar o Tricolor a sair com um empate da Arena...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 14:42
Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Após sair em vantagem diante do Grêmio, o Fortaleza não segurou a pressão do rival e cedeu o empate no segundo tempo, resultado que chateou elenco e o técnico Rogério Ceni.Apesar da irritação pelo resultado, o treinador do Leão do Pici comentou sobre a atuação do árbitro Igor Junio Benevenuto, que na sua visão, estava ‘torcendo’ para dar um pênalti a favor do Tricolor Gaúcho.
‘Na minha opinião, o juiz vinha mostrando muito entusiasmo em conseguir um lance desse tipo no jogo e perdemos uma bola que era nossa. O Quintero foi para a disputa de bola, na minha opinião não houve pênalti, houve um braço encostado no jogador do Grêmio, mas que não força para ele cair. Foi tão rápido, com tanta vontade e sem querer nem olhar no VAR, que a gente vê que o desejo dele se tornou realidade com algo que demos oportunidade’, declarou na coletiva.
Com o empate fora de casa, o Fortaleza encerrou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Sem jogos durante a semana, o Leão volta a campo no sábado para encarar o Internacional.

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