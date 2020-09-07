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futebol

Rogério Ceni deu início à carreira no São Paulo há exatos 30 anos

Ex-goleiro e eterno ídolo tricolor foi aprovado em uma peneira no dia 7 de setembro de 1990, dando o pontapé inicial de uma das histórias mais vitoriosas do futebol brasileiro...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 17:19
Crédito: Divulgação/São Paulo
O dia 7 de setembro é feriado nacional por conta da independência do Brasil em relação a Portugal, em 1822. No entanto, para o torcedor são-paulino, há um outro motivo para comemoração: neste dia, em 1990, o então jovem Rogério Ceni passou em uma peneira do clube e daria início a uma vitoriosa carreira por ali, com direito a inúmeros títulos e quebra de recordes. O clube lembrou o momento nas redes sociais.
- Neste dia, em 1990, o jovem Rogério Ceni, aos 17 anos, foi aprovado em uma peneira no São Paulo e iniciou uma linda trajetória. Também neste dia, em 2011, o #M1TO alcançou a marca de 1.000 jogos pelo clube - escreveu o clube. Como dito pela publicação, Ceni, que hoje é treinador do Fortaleza, alcançou uma de suas maiores marcas no mesmo dia 7 de setembro, mas em 2011: a marca de mil jogos como goleiro do Tricolor. Na ocasião, São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1, no Morumbi.
Com a camisa do Tricolor, único clube que defendeu por toda a carreira, Ceni colecionou títulos. Um Mundial de Clubes, Libertadores, Supercopa, Sul-Americana, Campeonatos Brasileiros, Paulistas e outras taças. Ele também é recordista absoluto dentro do time como aquele que mais vezes vestiu sua camisa (1237 vezes), além de deter mesmo recorde a nível mundial.
Não daria para deixar de mencionar outra grande característica do arqueiro: além de defender como ninguém, Rogério Ceni também marcava. São 131 gols marcados, que o colocam na condição de maior goleiro-artilheiro da história.

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