Rogério Ceni deu início à carreira no São Paulo há exatos 30 anos

Crédito: Divulgação/São Paulo

O dia 7 de setembro é feriado nacional por conta da independência do Brasil em relação a Portugal, em 1822. No entanto, para o torcedor são-paulino, há um outro motivo para comemoração: neste dia, em 1990, o então jovem Rogério Ceni passou em uma peneira do clube e daria início a uma vitoriosa carreira por ali, com direito a inúmeros títulos e quebra de recordes. O clube lembrou o momento nas redes sociais.

- Neste dia, em 1990, o jovem Rogério Ceni, aos 17 anos, foi aprovado em uma peneira no São Paulo e iniciou uma linda trajetória. Também neste dia, em 2011, o #M1TO alcançou a marca de 1.000 jogos pelo clube - escreveu o clube. Como dito pela publicação, Ceni, que hoje é treinador do Fortaleza, alcançou uma de suas maiores marcas no mesmo dia 7 de setembro, mas em 2011: a marca de mil jogos como goleiro do Tricolor. Na ocasião, São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1, no Morumbi.

Com a camisa do Tricolor, único clube que defendeu por toda a carreira, Ceni colecionou títulos. Um Mundial de Clubes, Libertadores, Supercopa, Sul-Americana, Campeonatos Brasileiros, Paulistas e outras taças. Ele também é recordista absoluto dentro do time como aquele que mais vezes vestiu sua camisa (1237 vezes), além de deter mesmo recorde a nível mundial.