  • Rogério Ceni destaca importância do mando de campo na semifinal do Paulista; confira cenários
Rogério Ceni destaca importância do mando de campo na semifinal do Paulista; confira cenários

Tricolor torce para que Corinthians não vença o Guarani por dois ou mais gols. Caso Palmeiras for eliminado pelo Ituano, São Paulo jogaria semifinal em casa...
LanceNet

23 mar 2022 às 07:00

Publicado em 23 de Março de 2022 às 07:00

Com a vitória sobre o São Bernardo por 4 a 1, no Morumbi, o São Paulo garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Agora, o Tricolor espera para saber se jogará o confronto decisivo em casa. Isso porque os pontos ainda continuam contando nas fases finais. Com a vitória sobre o Bernô, o São Paulo ultrapassou o Corinthians e agora está com 26 pontos. O Alvinegro joga na quinta-feira (24), diante do Guarani, em Itaquera.
Para um eventual Majestoso ser no Morumbi, o São Paulo precisa torcer para que o Corinthians não vença o Guarani por dois ou mais gols. Isso porque o primeiro critério de desempate são vitórias, e caso vença na quinta, Corinthians e São Paulo ficam empatados com oito. No saldo de gols, o Tricolor tem 11, e o Timão nove. O terceiro critério são gols pró. o São Paulo tem 22 e o Alvinegro 19. Agora, caso o Palmeiras seja eliminado pelo Ituano nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o São Paulo automaticamente já jogara a semifinal em casa, visto que ficaria com a melhor campanha e só poderia ser ultrapassado pelo Corinthians. Como eles seriam os dois primeiros colocados, não se enfrentariam numa possível semifinal.

