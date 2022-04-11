Rogério Ceni destaca evolução de Igor Gomes no São Paulo: 'Mérito é dele'

O técnico Rogério Ceni destacou a evolução do meia Igor Gomes, aplaudido ao ser substituído na vitória do São Paulo por 4 a 0 diante do Athletico-PR, no Morumbi, na estreia no Campeonato Brasileiro. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022!

Antes vaiado e criticado pelos torcedores, Igor vem se mostrando uma peça importante no sistema de São Paulo e já tinha sido elogiado por Ceni, que novamente o elogiou em entrevista coletiva.

- Foi bem hoje, saiu porque achei que estava um pouco desgastado. Ele participa muito da marcação, por mais que na base fosse muito mais meia do que volante. Ele tem essa força física. Ele oscila em alguns jogos, é verdade, não podemos negar. Faz alguns grandes jogos, às vezes não tão bons. Às vezes o time também não faz jogos tão bons, e ele também oscila. Minha parte foi dar força para ele no momento mais difícil, que foi quando saiu vaiado, e ter a coragem de mantê-lo - disse Ceni. Rogério também destacou a força mental do camisa 26, que não se deixou abater pelas vaias e críticas.

- É um jogador de força, importante no sistema que a gente joga. Mas o maior mérito é dele, que é um menino que psicologicamente tem muita força, não se deixa abater, tem seus objetivos na vida. Acho que o maior mérito é dele, dos familiares - finalizou.

Nesta temporada, Igor Gomes tem 15 jogos, com duas assistências. Ele ainda busca o primeiro gol na temporada.