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Rogério Ceni despista sobre permanência no São Paulo: 'Não posso jogar uma história fora'

Perguntado sobre sua decisão para a próxima temporada, técnico do Tricolor disse que espera melhores condições do time e se reunirá com a diretoria nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 02:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 02:00

O técnico Rogério Ceni despistou sobre a sua permanência no São Paulo para a próxima temporada. Após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, o treinador foi perguntado se ficará para a próxima temporada. Ceni deixou claro que espera reforços para a próxima temporada. O ídolo do Tricolor tem receio de jogar a história de 26 anos como atleta 'fora' se acontecer alguma coisa de ruim com ele no comando em 2022.
- Sobre material humano, temos bons jogadores em determinadas posições, faltam outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. Decisão de ficar ou não depende muito disso, porque não posso jogar uma história de 26 anos fora se não enxergar que temos condições de ser melhores do que fomos neste ano – afirmou o treinador em entrevista coletiva.Ceni terá uma reunião nesta sexta-feira com a diretoria do São Paulo para definir os passos para a próxima temporada.
- As posições serão passadas para a direção. Já passei em algumas entrevistas coletivas, faltam algumas coisas de um contra um, lado de campo. É aminha opinião, minha análise, que passarei provavelmente à diretoria amanhã, em uma reunião - finalizou.
Crédito: RogérioCeniteráreuniãocomadiretorianestasexta-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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