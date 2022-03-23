Rogério Ceni defende Igor Gomes, vaiado na vitória do São Paulo: 'Faz o trabalho sujo'

O técnico Rogério Ceni saiu em defesa do meia Igor Gomes, vaiado na vitória do São Paulo, por 4 a 1, sobre o São Bernardo, no Morumbi. Segundo o treinador, o meia se destaca pela sua disciplina tática, fazendo o 'trabalho sujo'. - Esse menino é da base do São Paulo. Um garoto clinicamente acima da média, faz o trabalho sujo, que é se matar, para o time se organizar, principalmente defensivamente. Entendo o torcedor ficar bravo, ás vezes ele erra alguma coisa, mas é um investimento - disse Ceni, em entrevista coletiva.
Igor Gomes foi escalado novamente como titular, mas não teve uma grande atuação, principalmente na parte ofensiva, onde errou alguns passes. - Não vaiam, não façam isso, são esses garotos que podem tirar o São Paulo dessa situação, que se enterrou. Aplaudam o cara - finalizou Ceni.