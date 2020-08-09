Rogério Ceni critica jogadores do Fortaleza após revés na estreia

Crédito: LC Moreira/ Lancepress!

O Fortaleza não teve a estreia dos sonos do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Leão foi superado pelo Athletico e ligou o sinal de alerta na comissão técnica e elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni mostrou a sua insatisfação com os jogadores e citou os erros que a equipe cometeu ao longo dos 90 minutos.

‘Tivemos alguns erros grotescos que foram fundamentais no resultado. Foi um jogo parelho, as duas equipes trabalhando bem a bola, cada um quando tinha a bola tentando ver como jogar com as suas características. Mas aconteceram erros que foram fundamentais pros gols da partida. Foram perdas de bola nossas que infelizmente fizeram com que o Athletico fizesse os dois gols que deram vantagem no placar’, declarou.