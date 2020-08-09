Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rogério Ceni critica jogadores do Fortaleza após revés na estreia

Treinador ficou insatisfeito com a postura do time contra o Athletico e espera a recuperação na próxima rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 13:16

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 13:16

Crédito: LC Moreira/ Lancepress!
O Fortaleza não teve a estreia dos sonos do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Leão foi superado pelo Athletico e ligou o sinal de alerta na comissão técnica e elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni mostrou a sua insatisfação com os jogadores e citou os erros que a equipe cometeu ao longo dos 90 minutos.
‘Tivemos alguns erros grotescos que foram fundamentais no resultado. Foi um jogo parelho, as duas equipes trabalhando bem a bola, cada um quando tinha a bola tentando ver como jogar com as suas características. Mas aconteceram erros que foram fundamentais pros gols da partida. Foram perdas de bola nossas que infelizmente fizeram com que o Athletico fizesse os dois gols que deram vantagem no placar’, declarou.
Agora, Rogério Ceni e Cia terão alguns dias para esfriar a cabeça e voltar ao trabalho. O próximo jogo será na quinta-feira, diante do São Paulo, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados