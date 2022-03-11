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Rogério Ceni confirma conversa com Pedrinho, mas rechaça vinda do jogador ao São Paulo

Técnico do Tricolor falou sobre um papo que teve com o atacante do Shaktar Donetsk-UCR, mas disse não ter interesse em contar com o atleta no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 00:05

Publicado em 11 de Março de 2022 às 00:05

O técnico Rogério Ceni falou sobre o assunto envolvendo uma possível negociação do atacante Pedrinho com o São Paulo. Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Morumbi, Ceni comentou sobre uma possível vinda do jogador de 23 anos, que joga no Shaktar Donetsk-UCR. - Liguei para o Pedrinho, falei com ele por 3min10s. Gosto muito dele, acho um jogador muito bom, mas não tenho interesse em contar com ele no São Paulo. Acho que eles têm que levar para outro lugar o jogador. É um belíssimo jogador de um para um, conversei com ele, mas hoje não tenho mais interesse de trabalhar com ele no São Paulo - afirmou o treinador.
Ceni ainda ressaltou que o foco do São Paulo neste momento é acertar os direitos de imagens atrasados com o elenco. - O maior reforço que a gente pode ter é tentar fazer com que as coisas sejam colocadas em dia para esses atletas que aqui estão e venham mostrando competitividade - finalizou.
Crédito: CenicomentousobreaconversaquetevecomPedrinhoFoto:RubensChiri/saopaulofc.net

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