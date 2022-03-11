Rogério Ceni confirma conversa com Pedrinho, mas rechaça vinda do jogador ao São Paulo

O técnico Rogério Ceni falou sobre o assunto envolvendo uma possível negociação do atacante Pedrinho com o São Paulo. Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Morumbi, Ceni comentou sobre uma possível vinda do jogador de 23 anos, que joga no Shaktar Donetsk-UCR. - Liguei para o Pedrinho, falei com ele por 3min10s. Gosto muito dele, acho um jogador muito bom, mas não tenho interesse em contar com ele no São Paulo. Acho que eles têm que levar para outro lugar o jogador. É um belíssimo jogador de um para um, conversei com ele, mas hoje não tenho mais interesse de trabalhar com ele no São Paulo - afirmou o treinador.