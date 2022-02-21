Rogério Ceni comenta sobre rodízio no São Paulo: 'Todo mundo que entra em campo é meu titular'

O técnico Rogério Ceni falou sobre a escalação titular do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Ceni escalou uma equipe mais 'alternativa', deixando nomes como Rigoni, Rafinha e Calleri no banco. Para o treinador, o rodízio neste começo de temporada é importante para dosar a parte física e ressaltou que, no elenco, ele tem entre 17 e 18 jogadores considerados 'titulares'.

- Todo mundo que entra em campo é meu titular, os 11 que escalo a cada dia são meus titulares. Prefiro ver 17, 18, 19 titulares, porque vamos jogar até três competições ao mesmo tempo. É preciso ter um grupo maior. Nós trocamos 70% do time em relação à última partida, então você vem mais descansado. O importante é que todos saibam seu posicionamento dentro de campo, que todos tenham uma direção de onde trabalhar passes, por onda sair jogadas. Só assim vamos evoluir - disse Ceni. O São Paulo folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça. O próximo compromisso será diante do Campinense, na Paraíba, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (24), às 21h30.