Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério Ceni comenta sobre rodízio no São Paulo: 'Todo mundo que entra em campo é meu titular'
futebol

Rogério Ceni comenta sobre rodízio no São Paulo: 'Todo mundo que entra em campo é meu titular'

Treinador colocou uma equipe mais alternativa contra o Santos e mesmo assim, conseguiu uma goleada por 3 a 0, fora de casa. Ceni falou sobre trocas no time e destacou maratona...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 22:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 22:58
O técnico Rogério Ceni falou sobre a escalação titular do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Ceni escalou uma equipe mais 'alternativa', deixando nomes como Rigoni, Rafinha e Calleri no banco. Para o treinador, o rodízio neste começo de temporada é importante para dosar a parte física e ressaltou que, no elenco, ele tem entre 17 e 18 jogadores considerados 'titulares'.
- Todo mundo que entra em campo é meu titular, os 11 que escalo a cada dia são meus titulares. Prefiro ver 17, 18, 19 titulares, porque vamos jogar até três competições ao mesmo tempo. É preciso ter um grupo maior. Nós trocamos 70% do time em relação à última partida, então você vem mais descansado. O importante é que todos saibam seu posicionamento dentro de campo, que todos tenham uma direção de onde trabalhar passes, por onda sair jogadas. Só assim vamos evoluir - disse Ceni. O São Paulo folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça. O próximo compromisso será diante do Campinense, na Paraíba, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (24), às 21h30.
Crédito: CenifalousobreorodízionoelencoeaescalaçãodiantedoSantos(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados