Rogério Ceni comenta lance polêmico de Reinaldo em empate do São Paulo: 'No limite entre amarelo e vermelho'

O técnico Rogério Ceni foi sincero ao comentar o polêmico lance da entrada de Reinaldo em Renato Kayzer no empate sem gols entre São Paulo e Athletico-PR. Para o treinador do Tricolor, era possível um cartão vermelho para o lateral-esquerdo. - Na hora, achei que foi uma bola dividida e que o pé resvalou no jogador do Athletico. Vendo agora pela TV, acho que era possível interpretar até com cartão vermelho. Na minha opinião, foi um lance interpretativo. Foi uma falta muito no limite entre amarelo e vermelho - disse Ceni, em entrevista coletiva após a partida.