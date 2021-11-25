Rogério Ceni comenta lance polêmico de Reinaldo em empate do São Paulo: 'No limite entre amarelo e vermelho'

O técnico Rogério Ceni foi sincero ao comentar o polêmico lance da entrada de Reinaldo em Renato Kayzer no empate sem gols entre São Paulo e Athletico-PR. Para o treinador do Tricolor, era possível um cartão vermelho para o lateral-esquerdo. - Na hora, achei que foi uma bola dividida e que o pé resvalou no jogador do Athletico. Vendo agora pela TV, acho que era possível interpretar até com cartão vermelho. Na minha opinião, foi um lance interpretativo. Foi uma falta muito no limite entre amarelo e vermelho - disse Ceni, em entrevista coletiva após a partida.
Temendo uma expulsão do camisa seis, Rogério tirou o lateral no intervalo. Ele explicou a saída do jogador, que foi justamente pelo cartão amarelo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- A saída do Reinaldo se deu pelo cartão. A entrada do Benítez, para tentar ter mais qualidade, tenho que jogá-lo para o meio, e só tenho uma maneira de jogar, que é marcar mano a mano os zagueiros, tentando empurrar o Athletico para trás. Meus jogadores mais decisivos precisam jogar mais próximo do gol - finalizou Rogério.