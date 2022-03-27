Rogério Ceni comenta indecisão de datas das finais do Paulista: 'Espero que cumpra o que foi estipulado'

O técnico Rogério Ceni falou sobre a indecisão das datas das finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. O Alviverde quer mudar a data do segundo jogo por conta de um show no Allianz Parque na terça-feira (05). - Se não cumprir o regulamento de jogar no domingo, o Palmeiras pode ser beneficiado pelo espaço de tempo. Essas são as correções que temos de fazer no futebol para ser um futebol mais parelho, justo. Vamos tentar competir como sempre fizemos. Chegamos até aqui e vamos brigar com todas as forças. Espero que a Federação Paulista cumpra o que foi estipulado de datas. Em campo nos resta competir com uma equipe que acabou de chegar do Mundial. Nada mais do que o normal ser considerada favorita - disse Ceni, em entrevista coletiva.