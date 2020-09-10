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futebol

Rogério Ceni comemora vitória nos 'confrontos diretos'

Treinador gostou da equipe no triunfo contra o Sport e salto na classificação...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 17:06
Crédito: LC Moreira/ Lancepress!
O Fortaleza voltou a respirar no Campeonato Brasileiro. Após dois resultados negativos, o Leão derrotou o Sport e subiu na classificação para alívio do técnico Rogério Ceni.Por falar no comandante do Tricolor, Ceni foca nos duelos diretos do torneio para repetir a boa campanha do ano passado, quando o Fortaleza por muito pouco não pegou a Libertadores.
‘Vencer é sempre importante e vencer um time que provavelmente é competidor com o Fortaleza é ainda mais. O Sport é um time do Nordeste, com viagens longas, que cansa em avião e tem um nível de jogo parecido com o nosso. Essas vitórias são fundamentais para que você não deixe esses adversários escaparem. Esperamos que a gente consiga continuar vencendo esses duelos como foi ano passado que vencemos muitos jogos de confronto direto’, disse o comandante.
Com 11 pontos, o Fortaleza está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo rival é o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

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