Rogério Ceni comemora vitória nos 'confrontos diretos'

O Fortaleza voltou a respirar no Campeonato Brasileiro. Após dois resultados negativos, o Leão derrotou o Sport e subiu na classificação para alívio do técnico Rogério Ceni.Por falar no comandante do Tricolor, Ceni foca nos duelos diretos do torneio para repetir a boa campanha do ano passado, quando o Fortaleza por muito pouco não pegou a Libertadores.

‘Vencer é sempre importante e vencer um time que provavelmente é competidor com o Fortaleza é ainda mais. O Sport é um time do Nordeste, com viagens longas, que cansa em avião e tem um nível de jogo parecido com o nosso. Essas vitórias são fundamentais para que você não deixe esses adversários escaparem. Esperamos que a gente consiga continuar vencendo esses duelos como foi ano passado que vencemos muitos jogos de confronto direto’, disse o comandante.