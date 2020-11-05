Rogério Ceni começa a montar o Fortaleza para encarar o Athletico

No fim de semana, o Fortaleza abre o returno do Campeonato Brasileiro diante do Athletico e o técnico Rogério Ceni quebra a cabeça para montar a equipe que vai atuar na Arena da Baixada.Com Roger Carvalho suspenso, o sistema defensivo terá mudanças. Ao lado de Paulão, titular absoluto, o comandante vai promover a entrada de Jackson.