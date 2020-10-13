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futebol

Rogério Ceni coloca o São Paulo como favorito no duelo da Copa do Brasil

Treinador do Leão emitiu a sua opinião baseado nos investimentos e estrutura dos clubes...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:22

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:22

Crédito: Reprodução/TV Leão
A partir desta quarta-feira, Fortaleza e São Paulo abrem a série de confrontos válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, cabe ao Leão abrir uma vantagem confortável, já que a volta está marcada para o Morumbi.Ídolo dos clubes, Rogério Ceni, atual comandante do Tricolor do Pici, coloca o seu ex-time como favorito no confronto por conta do investimento e estrutura dos clubes.
‘O favoritismo é do São Paulo, a diferença de investimento, estrutura é muito grande. O favoritismo é do São Paulo, se eu jogasse lá eu teria certeza que o favoritismo é do São Paulo; hoje como treinador do Fortaleza, eu também tenho essa consciência. Têm alguns clubes no Brasil que é impossível jogar de igual para igual, mas vou fazer o meu melhor para vencer, não tenha a mínima dúvida’, comentou ao programa 'Bem, Amigos'.
O jogo da volta entre Fortaleza e São Paulo está marcado para o dia 25 de outubro.

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