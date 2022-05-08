Rogério Ceni busca sua primeira vitória sobre o Fortaleza como técnico do São Paulo

Rogério Ceni ainda não derrotou o Fortaleza, seu ex-clube, como técnico do São Paulo. Neste domingo, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. na casa do adversário, o comandante tricolor terá apenas a segunda oportunidade de derrotar a equipe cearense. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e confira a classificação do São PauloO treinador tem duas passagens pelo Fortaleza, acumulando 153 jogos com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas.O treinador não enfrentou o adversário em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2017. O primeiro e único confronto até aqui foi em novembro do último ano, pelo Campeonato. O jogo terminou empatado por 1 a 1, sendo Benítez o responsável pelo gol do São Paulo. O técnico também tem a chance de quebrar um pequeno jejum sem vitórias do Tricolor em duelos com a equipe.A última vez que o São Paulo venceu o adversário foi em novembro de 2020, por 3 a 2, em jogo pelo Brasileirão daquele ano. Gabriel Sara e Luciano foram os responsáveis por garantir a vitória.
Desde então, foram mais quatro partidas, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão de 2021. Destas disputas, o Tricolor paulista perdeu duas e empatou duas. O Fortaleza, inclusive, acabou eliminando o Tricolor do torneio mata-mata. Na ocasião, Hernán Crespo comandava a equipe do Morumbi.
Até o momento, o São Paulo tem sete pontos na tabela do Brasileiro, com quatro partidas, duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Fortaleza, com três disputas, ainda não somou pontos e está na lanterna, visto que perdeu todos os jogos até agora.Retrospecto animador
Como treinador, Rogério Ceni fez mais dois jogos contra o Leão do Pici duas vezes, ambas quando comandava o Flamengo, pelo Brasileirão de 2020 e 2021. O ex-goleiro obteve uma vitória e um empate.
O primeiro confronto aconteceu no dia 26 de dezembro de 2020, quando Fortaleza e Flamengo empataram sem gols pelo Brasileirão, em duelo disputado no Ceará. Depois, em junho de 2021, o Flamengo de Ceni venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã.