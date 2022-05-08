Rogério Ceni busca sua primeira vitória sobre o Fortaleza como técnico do São Paulo

Rogério Ceni ainda não derrotou o Fortaleza, seu ex-clube, como técnico do São Paulo. Neste domingo, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. na casa do adversário, o comandante tricolor terá apenas a segunda oportunidade de derrotar a equipe cearense. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e confira a classificação do São PauloO treinador tem duas passagens pelo Fortaleza, acumulando 153 jogos com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas.O treinador não enfrentou o adversário em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2017. O primeiro e único confronto até aqui foi em novembro do último ano, pelo Campeonato. O jogo terminou empatado por 1 a 1, sendo Benítez o responsável pelo gol do São Paulo. O técnico também tem a chance de quebrar um pequeno jejum sem vitórias do Tricolor em duelos com a equipe.A última vez que o São Paulo venceu o adversário foi em novembro de 2020, por 3 a 2, em jogo pelo Brasileirão daquele ano. Gabriel Sara e Luciano foram os responsáveis por garantir a vitória.