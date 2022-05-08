Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério Ceni busca sua primeira vitória sobre o Fortaleza como técnico do São Paulo
futebol

Rogério Ceni busca sua primeira vitória sobre o Fortaleza como técnico do São Paulo

Técnico enfrentou o ex-clube apenas uma vez no comando do Tricolor e ficou no empate...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 08:00
Rogério Ceni ainda não derrotou o Fortaleza, seu ex-clube, como técnico do São Paulo. Neste domingo, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. na casa do adversário, o comandante tricolor terá apenas a segunda oportunidade de derrotar a equipe cearense. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e confira a classificação do São PauloO treinador tem duas passagens pelo Fortaleza, acumulando 153 jogos com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas.O treinador não enfrentou o adversário em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2017. O primeiro e único confronto até aqui foi em novembro do último ano, pelo Campeonato. O jogo terminou empatado por 1 a 1, sendo Benítez o responsável pelo gol do São Paulo. O técnico também tem a chance de quebrar um pequeno jejum sem vitórias do Tricolor em duelos com a equipe.A última vez que o São Paulo venceu o adversário foi em novembro de 2020, por 3 a 2, em jogo pelo Brasileirão daquele ano. Gabriel Sara e Luciano foram os responsáveis por garantir a vitória.
Desde então, foram mais quatro partidas, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão de 2021. Destas disputas, o Tricolor paulista perdeu duas e empatou duas. O Fortaleza, inclusive, acabou eliminando o Tricolor do torneio mata-mata. Na ocasião, Hernán Crespo comandava a equipe do Morumbi.
Até o momento, o São Paulo tem sete pontos na tabela do Brasileiro, com quatro partidas, duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Fortaleza, com três disputas, ainda não somou pontos e está na lanterna, visto que perdeu todos os jogos até agora.Retrospecto animador
Como treinador, Rogério Ceni fez mais dois jogos contra o Leão do Pici duas vezes, ambas quando comandava o Flamengo, pelo Brasileirão de 2020 e 2021. O ex-goleiro obteve uma vitória e um empate.
O primeiro confronto aconteceu no dia 26 de dezembro de 2020, quando Fortaleza e Flamengo empataram sem gols pelo Brasileirão, em duelo disputado no Ceará. Depois, em junho de 2021, o Flamengo de Ceni venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã.
Crédito: RogérioCenijácomandouoFortalezaeagoraoenfrentapeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados