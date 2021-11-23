Rogério Ceni busca primeira série de vitórias desde o seu retorno ao São Paulo

O duelo contra o Athletico-PR pode marcar a primeira série de vitórias do São Paulo sob o comando de Rogério Ceni. Até aqui, o Tricolor não conseguiu engatar uma sequência de triunfos em oito jogos, desde o retorno de Ceni ao clube, em agosto. Nessas oito partidas, foram três vitórias, três derrotas e dois empates. Em todos os triunfos do São Paulo até o momento, o time não conseguiu outra vitória na próxima partida. Após vencer o Corinthians por 1 a 0, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar.

Depois, venceu o Internacional no Morumbi, também por 1 a 0 e perdeu pelo mesmo placar para o Bahia, em Salvador. Agora, o São Paulo busca mais um triunfo após ganhar o clássico contra o Palmeiras, fora de casa, por 2 a 0. Essa vitória quebrou um jejum de quase três meses sem vencer longe do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021! Se vencer o Athletico-PR, o São Paulo dá um importante passo para se afastar de vez da zona de rebaixamento. O time está na 14ª colocação, com 41 pontos, quatro pontos a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona da degola.

Tanto Rogério Ceni quanto o próprio São Paulo tem jejuns em vitórias seguidas. A última vez que Ceni conseguiu dois resultados positivos como treinador foi em maio, quando ainda dirigia o Flamengo. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu LDU, por 3 a 2 e Volta Redonda, pelo placar de 4 a 1.

Já o São Paulo não consegue dois triunfos seguidos desde agosto, quando derrotou o Vasco por 2 a 1 e o próprio Athletico-PR, pelo mesmo placar.