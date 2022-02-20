Rogério Ceni busca continuar invicto contra o Santos como treinador

O técnico Rogério Ceni buscará, contra o Santos, neste domingo, às 20h30, continuar invicto como técnico diante do rival do Tricolor. Desde que começou sua carreira como treinador, Ceni nunca perdeu para o Santos. São cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, dirigindo o próprio clube do Morumbi, além de Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza.
O primeiro jogo dele como técnico contra o Santos foi justamente pelo São Paulo. Na ocasião, o Peixe saiu na frente, mas Cueva e Luiz Araújo, duas vezes, fizeram 3 a 1 para o Tricolor, em duelo pelo Paulistão de 2017. Já em 2019, pelo Cruzeiro, Ceni venceu o Alvinegro por 2 a 0, no Brasileiro, em sua estreia pela Raposa. No comando do Fortaleza, Rogério Ceni enfrentou o Santos duas vezes. Na primeira, vitória por 2 a 1 no Castelão, pelo Brasileirão de 2019. Já na segunda, empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. Seu último jogo enfrentando o Santos como treinador foi pelo Flamengo, goleando o Peixe por 4 a 1, no Brasileiro de 2020.
JOGOS DE ROGÉRIO CENI COMO TREINADOR CONTRA O SANTOS Flamengo 4 x 1 Santos - Brasileirão 2020Santos 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 2020Fortaleza 2 x 1 Santos Brasileirão 2019 Cruzeiro 2 x 0 Santos - Brasileirão 2019Santos 1 x 3 São Paulo - Paulista 2017