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Rogério Ceni avalia desempenho do São Paulo em vitória e destaca Igor Gomes: 'Muito forte fisicamente'

O Tricolor paulista venceu, fora de casa, o boliviano Jorge Wilstermann por 3 a 1, pela terceira partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana...
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Publicado em 

28 abr 2022 às 22:52

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 22:52

Após a vitória do São Paulo contra o Jorge Wilstermann por 3 a 1, com gols de Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos, pela Copa Sul-Americana, Rogério Ceni analisou a vitória da equipe e destacou participação de Igor Gomes. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosO duelo foi na Bolívia e afetou o Tricolor com o fator altitude, uma vez que a partida foi disputada há cerca de 2.500 metros do nível do mar. O treinador citou a dificuldade associada a esse aspecto e destacou força de Igor Gomes para lidar com a situação.
- Depende de cada jogador, uns sentem mais, outros menos. Igor Gomes é muito forte fisicamente, sente menos. A 2.500 metros é possível jogar bem. Saímos felizes e voltamos para o Brasil com nove pontos e muito perto da classificação.Agora com os nove pontos, o Tricolor paulista está invicto na competição e é líder do grupo D. Rogério Ceni avaliou a vitória da sua equipe e ressaltou que os jogadores fizeram um bom jogo.
- Entregar tudo dentro do campo é o que me deixa feliz. Alguns erros que se passam na partida, mas de maneira geral jogaram bem e souberam como fazer o resultado - completou.O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.
Crédito: RogérioCenidestacouaforçadeIgorGomes(Divulgação/TwitterSulamericana

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