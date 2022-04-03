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Rogério Ceni avalia desempenho do São Paulo contra o Palmeiras: "Um jogo abaixo da média"

O treinador avaliou a derrota do Tricolor paulista na fase final do campeonato e reconheceu rendimento abaixo...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 19:54

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:54

Após a derrota do São Paulo por 4 a 0 contra o Palmeiras, na fase final do Campeonato Paulista 2022, Rogério Ceni avaliou o desempenho de sua equipe e revelou que "foi um jogo abaixo da média".O Tricolor paulista vinha de uma campanha boa e contava com a vantagem da partida de ida, onde garantiu um placar de 3 a 1. Porém, neste domingo (3), perdeu o título para o Verdão no Allianz Parque.
Ceni avaliou a partida e revelou que não encontrou um futebol do nível que estava sendo observados nos últimos jogos decisivos. De acordo com o treinador, o São Paulo foi abaixo do esperado.
- Não conseguimos jogar como vínhamos em jogos importantes, como na semifinal, como contra o próprio Palmeiras. Hoje infelizmente não conseguimos ser capazes. Perdemos muito a segunda bola, todo escanteio. Hoje o time não conseguiu render o que nós esperávamos, e o Palmeiras tem uma equipe experiente, madura e aqui foi mérito do Palmeiras também. Nós todos fomos abaixo do que o São Paulo pode – afirmou o treinador.Para o treinador, a equipe não apresentou controle de jogo em nenhum momento da partida, além de ter encontrado dificuldades em achar chances de gol.
– Em momento algum tivemos controle no jogo, um pouco no segundo tempo. Mas no primeiro não conseguimos proteger e dar continuidade na jogada. Pouca chance de gol. Realmente um jogo abaixo da média dos jogos que apresentamos no campeonato – acrescentou.O São Paulo se despede da competição como vice e agora se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana.
Crédito: RogérioCeniavaliouorendimentodoSãoPauloemderrotapor4a0contraoPalmeiras(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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