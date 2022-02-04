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Rogério Ceni avalia começo de temporada no São Paulo: 'Os resultados precisam vir'

Tricolor ainda não venceu depois de três jogos neste ano. Para o treinador, clube precisa reagir se quiser classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 01:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 01:49
O técnico Rogério Ceni falou após a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, no Nabi Abi Chedid. Com apenas um ponto em três rodadas disputadas, o Tricolor é o terceiro no Grupo B, atrás de Ferroviária, com cinco e São Bernardo, com quatro. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Ceni foi sucinto e afirmou que os resultados precisam melhorar para o Tricolor avançar de fase no estadual.
- Os resultados precisam vir para classificar no Paulista, subir o nível de jogo. Não adianta jogar um bom jogo se no final você acaba entregando o resultado ao adversário. Nós sofremos muito para conseguirmos os nossos gols e entregamos com muita facilidade a possibilidade de gol ao adversário. Precisamos evoluir neste sentido e tentar as vitórias o mais rápido possível - disse, em entrevista coletiva.Ceni também avaliou a questão física dos jogadores. Igor Gomes, por exemplo, foi substituído no segundo temo após entrar no intervalo da partida.
- Primeiro temos que conseguir atingir um ponto que seja ideal na parte física, mas também precisamos de resultado. Jogamos bem hoje, contra uma equipe de Série A, são sempre jogos competitivos, porque é uma equipe que investe bastante no futebol. Precisamos de resultado, porque são poucas rodadas. Somando um ponto em três rodadas é muito pouco. Sofremos gols em bolas relativamente fáceis - finalizou.
O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (09), às 19h, contra o Santo André, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: RogérioCenifalousobreiníciodoSãoPauloem2022(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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