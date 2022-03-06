Rogério Ceni aposta nas crias da base em clássico do São Paulo contra o Corinthians

Rogério Ceni escalou cinco jogadores formados na Base do Tricolor para a partida do São Paulo contra o Corinthians, no último sábado (05). Welington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara foram titulares no clássico, todos crias de Cotia. Mesmo com a chegada de seis reforços na equipe, os jogadores mais novos não perderam espaço. Alguns nomes, inclusive, se tornaram protagonistas nesta temporada 2022.

Gabriel Sara, de 22 anos e no São Paulo desde 2013, foi o atleta que mais jogou nesse Campeonato Paulista, somando um gol até o momento.

Além de Sara, Rodrigo Nestor também foi um dos grandes destaques da equipe, presente em todos os nove jogos disputados até agora, sendo autor de um gol. Nestor foi uma peça importante no clássico contra o Corinthians, essencial para o gol de Calleri nos primeiros segundos de jogo.O São Paulo segue na liderança do grupo B da tabela do Paulistão 2022 e agora se prepara para o terceiro clássico do ano, contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (05).