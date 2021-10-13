Rogério Ceni aparece no BID como treinador do São Paulo e deve comandar a equipe contra o Ceará

Crédito: Reprodução/ BID CBF

Na mesma tarde em que chegou a um acordo para a saída de Hernán Crespo, o São Paulo contratou Rogério Ceni. O ídolo do clube assumiu a equipe nesta quarta-feira (13) e já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como novo treinador do Tricolor. Ceni deve comandar a equipe diante do Ceará.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em um anúncio rápido, Ceni já assumiu o Tricolor e está de volta ao clube onde foi ídolo como jogador. Após assinar com o São Paulo, o treinador deve dar seu primeiro treino já na noite desta quarta-feira, no Morumbi.