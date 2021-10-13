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Rogério Ceni aparece no BID como treinador do São Paulo e deve comandar a equipe contra o Ceará

Treinador já deve realizar treino nesta quarta-feira (13) com o elenco e pretende estar à frente do Tricolor na próxima partida do time, contra o Ceará, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 19:24

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 19:24

Crédito: Reprodução/ BID CBF
Na mesma tarde em que chegou a um acordo para a saída de Hernán Crespo, o São Paulo contratou Rogério Ceni. O ídolo do clube assumiu a equipe nesta quarta-feira (13) e já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como novo treinador do Tricolor. Ceni deve comandar a equipe diante do Ceará.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em um anúncio rápido, Ceni já assumiu o Tricolor e está de volta ao clube onde foi ídolo como jogador. Após assinar com o São Paulo, o treinador deve dar seu primeiro treino já na noite desta quarta-feira, no Morumbi.
Também no Morumbi, o técnico pretende estar à frente do time pela primeira vez nesta sua segunda passagem. O São Paulo enfrenta o Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, pela 26ª rodada do Brasileirão.O Tricolor é o atual 13º colocado do Campeonato Brasileiro e está em uma situação delicada, apenas três pontos à frente da zona de rebaixamento. Ceni terá 13 partidas pela frente para se livrar deste momento incômodo.

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