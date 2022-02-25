Rogério Ceni analisa volta de Luciano no São Paulo: 'Precisa trabalhar um pouco mais'

O atacante Luciano voltou a jogar uma partida do São Paulo depois de pouco mais de 60 dias. Ele entrou no segundo tempo durante o empate sem gols do Tricolor diante do Campinense, que classificou o clube do Morumbi para a segunda fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni analisou o retorno do camisa 11, que atuou por 28 minutos em Campina Grande.

- Ficou 60 dias parado entre férias e lesão. Pelo que vi nos treinos, imaginei ele em uma produção melhor e que suportaria mais, mas a conclusão de hoje é que ele precisa trabalhar um pouco mais. A minha ideia era ele começar de titular no fim de semana, mas, pelo que produziu hoje, não tecnicamente, porque como flutuação é o cara que melhor faz isso no elenco, mas a parte física conta, então precisa evoluir nisso. Tecnicamente é um jogador que gosto muito - disse Ceni. O treinador também falou sobre a função tática do jogador, e destacou o seu espírito 'brigador' dentro de campo.

- Quando jogamos nesse sistema, com dois homens de frente ele ajuda porque flutua muito entre linhas. É o que melhor faz isso. O Nikão faz isso também, mas joga mais pelo lado. O Luciano vem e agrega um homem mais no meio de campo, chega para finalização, é um cara que fala, é chato no bom sentido, pede bola, quer jogo. No momento, para hoje, ainda ele está abaixo do que estava no ano passado. O que é normal para quem estava parado 60 dias - finalizou.

O São Paulo se reapresenta na tarde desta sexta-feira (25), no CT da Barra Funda, onde inicia a preparação para encarar o Água Santa, na próxima segunda-feira (28), às 15h, em Diadema.