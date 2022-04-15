Rogério Ceni analisa vitória do São Paulo com time alternativo na Copa Sul-Americana

O treinador Rogério Ceni analisou o desempenho do São Paulo na vitória por 2 a 0 contra o Everton-CHI pela Copa Sul-Americana. A equipe está em primeiro lugar no grupo D, com seis pontos até o momento. GALERIA> ATUAÇÕES: Em noite de Arboleda, São Paulo vence o Everton-CHICom time alternativo e com a volta de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Ceni afirmou que considerou um jogo disputado e ressaltou que as substituições feitas a partir do segundo tempo foram significativas para a equipe.

Ceni ressaltou que as trocas feitas foram importantes para a movimentação da partida. Com um elenco alternativo, Jandrei ficou de fora após sentir um incômodo estomacal no vestiário, dando espaço para Volpi no gol. Porém, a equipe entrou sem goleiro reserva em campo. Além disso, Luan, que estava afastado desde outubro de 2021 por conta de uma lesão, passou a ter mais minutos em campo. O atleta voltou a jogar contra o Ayacucho, na primeira partida do São Paulo na Sula.TABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana- Teve um jogador que ficou muito tempo fora, que foi o Luan, jogou 50 minutos no outro jogo, eu queria dar oportunidade para ele, a gente tem que analisar, ver como o jogador rende. Eu tinha o Colorado para fazer essa função, mas como eu queria colocar Sara e Nestor, eu preferi para não fazer uma terceira troca, preferi baixar o Igor, colocar o Nestor mais próximo do 9, do Rigoni, manter o Talles na posição, depois abri o Talles e coloquei o Sara do lado que ele mais gosta de jogar, do lado esquerdo. Ficou Sara, Nestor, Talles, Igor Gomes, Rigoni e Calleri na frente. Infelizmente, existe um elenco muito numeroso. Hoje tivemos o problema do gol, entregamos a lista para a Conmebol, faltando 1h30 para o jogo, e Jandrei relatou que estava passando mal - explicou.O São Paulo volta a campo no próximo domingo (17), contra o Flamengo, às 16h. A partida será disputada no Maracanã e será válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.