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Rogério Ceni analisa derrota do São Paulo para o Guarani: 'Precisamos melhorar na criação'

Técnico do Tricolor admitiu falhas nas construções de jogadas ofensivas em revés ...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 01:05

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 01:05

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, falou sobre a derrota da equipe para o Guarani, por 2 a 1, na estreia no Campeonato Paulista, em Campinas. Para o comandante são-paulino, faltou caprichar nas construções ofensivas. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
- Lado direito funcionou bem, o esquerdo não foi da mesma maneira. No ano passado, o time atacava bem pelo lado esquerdo e não tinha o mesmo equilíbrio do lado direito. Com Nikão e Rafinha ajudou a equilibrar, o Alisson também, jogamos em um tripé, só no fim jogamos num 4-2-4. Tivemos equilíbrio e melhores ações pela direita, agora é melhorar pelo lado esquerdo. Precisamos melhorar na criação; no controle do jogo foi bom, mas na criação falhamos bastante - disse.
O treinador também comentou sobre a parte física da equipe. Segundo Ceni, o time do São Paulo é feito para jogadas de velocidade. – Tudo que não temos é imposição física. São jogadores mais técnicos, é um time feito para tentar construir jogo, com uma ideia mais ofensiva. Com o passar do tempo, com a melhora do condicionamento físico, o que mais sentimos é a bola aérea. Um time que sofre muito. Seja na transição direta goleiro-atacante, ou nas bolas paradas, sofre por não ter uma estatura tão elevada - finalizou.

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