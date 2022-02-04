Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rogério Ceni analisa derrota do São Paulo: 'Foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos'
futebol

Rogério Ceni analisa derrota do São Paulo: 'Foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos'

Apesar de perder por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, treinador acredita que foi o melhor jogo do time paulista na temporada até o momento...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 01:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 01:53
Apesar da derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, o técnico Rogério Ceni admitiu que gostou da postura do São Paulo em campo. E mais: acredita que tenha sido a melhor apresentação do time nessas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista, em que o Tricolor ainda não venceu.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Acho que foi o melhor jogo que nós fizemos desses três. A tendência é que o time melhore. Acho que de positivo a parte de sempre propor o jogo, finalizamos bastante, o poder de reação acho que é importante citar, fazer a virada do jogo... - falou o técnico.
Ceni, no entanto, sabe o que faltou ao time. Segundo o comandante, não aproveitar para marcar mais gols depois de virar o jogo e segurar a vantagem foram pontos cruciais que custaram a vitória fora de casa.
- Nós lutamos muito para fazer os gols e não conseguimos sustentar essa vantagem, entregamos com muita facilidade a vantagem ao adversário. É triste você perder o jogo por 4 a 3 quando você foi superior ao adversário. Quando estava 3 a 2 nós tivemos a possibilidade de fazer o quarto, o quinto... Mas, no contexto, foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos - completou o treinador.Em nove pontos disputados até o momento, o São Paulo conquistou apenas um ponto, no empate sem gols contra o Ituano, no Morumbi. Foram seis gols sofridos e quatro marcados nestas três primeiras rodadas.
Crédito: OtécnicoRogérioCenidurantepartidadoTricolor(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados