Rogério Ceni analisa derrota do São Paulo: 'Foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos'

Apesar da derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, o técnico Rogério Ceni admitiu que gostou da postura do São Paulo em campo. E mais: acredita que tenha sido a melhor apresentação do time nessas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista, em que o Tricolor ainda não venceu.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Acho que foi o melhor jogo que nós fizemos desses três. A tendência é que o time melhore. Acho que de positivo a parte de sempre propor o jogo, finalizamos bastante, o poder de reação acho que é importante citar, fazer a virada do jogo... - falou o técnico.

Ceni, no entanto, sabe o que faltou ao time. Segundo o comandante, não aproveitar para marcar mais gols depois de virar o jogo e segurar a vantagem foram pontos cruciais que custaram a vitória fora de casa.

- Nós lutamos muito para fazer os gols e não conseguimos sustentar essa vantagem, entregamos com muita facilidade a vantagem ao adversário. É triste você perder o jogo por 4 a 3 quando você foi superior ao adversário. Quando estava 3 a 2 nós tivemos a possibilidade de fazer o quarto, o quinto... Mas, no contexto, foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos - completou o treinador.Em nove pontos disputados até o momento, o São Paulo conquistou apenas um ponto, no empate sem gols contra o Ituano, no Morumbi. Foram seis gols sofridos e quatro marcados nestas três primeiras rodadas.