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Rogério Ceni analisa derrota do Fortaleza: 'Não sou um perdedor'

Treinador não escondeu a sua frustração com o segundo revés do Tricolor no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 23:59

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 23:59

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A fase do Fortaleza não está nada positiva. Após o revés na estreia contra o Athletico, o Leão visitou o São Paulo e acabou superado no Morumbi, fato que deixa o time entre os últimos colocados.Chateado com outra derrota, Rogério Ceni deixou o seu modo sincero falar mais alto e demonstrou uma imensa frustração.
‘Nossa obrigação é jogar de igual para igual com o São Paulo. Se você parar para pensar que o Fortaleza veio e jogou de igual para igual com o São Paulo é satisfatório, o que você sai p*** é que você não leva o resultado positivo para casa. Não gosto de perder, não sou acostumado a perder, não sou um perdedor, sou um vencedor. Tenho certeza que eles também têm essa mentalidade. Agora não dá para a gente... Não temos o controle do momento final. Não é culpa minha ou dos atletas, estamos tentando fazer o Fortaleza ser competitivo como em 2019’, afirmou.
Agora, o Fortaleza ganha alguns dias para recuperar o ânimo e tentar a primeira vitória no Brasileirão no domingo, quando recebe o Botafogo, na Arena Castelão.

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