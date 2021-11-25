Rogério Ceni analisa atuação do São Paulo em empate: 'Hoje entregaram o melhor que tinham'

Rogério Ceni analisou a atuação do São Paulo no empate sem gols contra o Athletico-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, os jogadores deram tudo de si em campo, e classificou o desempenho melhor do que na vitória sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. - Acredito muito nos jogadores. Falo para fazerem o melhor dentro das melhores condições. Hoje entregaram o melhor que tinham. O Athletico não caminhou no campo, não conseguiu trocar passes, criar e atacar. Nós sufocamos. O gol é uma coisa que você não controla. O desempenho de hoje foi melhor do que contra o Palmeiras, mas lá o resultado veio - afirmou, em entrevista coletiva.
Ceni também falou sobre os próximos jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Para ele, será um final de temporada difícil.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Será um fim de ano difícil. Acredito que serão anos difíceis, com qualquer profissional que esteja aqui. As dificuldades existem, precisam ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar e ser paciente. É um momento crítico da história do clube, acreditem no que estou falando - finalizou.