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Rogério Ceni agradece apoio da torcida do São Paulo: 'Sempre positivo'

Treinador falou sobre incentivo da torcida na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, que dá mais tranquilidade ao time na sequência do Campeonato Paulista...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 12:00
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, foi só elogios aos torcedores que foram ao Morumbi acompanhar a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, o primeiro triunfo do Tricolor nessa temporada.  > TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos​Pressionado no cargo, já que a equipe estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com nenhuma vitória em três jogos, Ceni recebeu o apoio da torcida desde o anúncio da escalação até o apito final.
- Eu fico feliz, tenho carinho por todo torcedor são-paulino, a Independente, a Dragões também. Fico feliz, porque alguém que defendeu o clube por tantos anos, está aqui para fazer seu melhor - disse Rogério Ceni, em entrevista coletiva. Nesta semana, a Independente, principal torcida organizada do São Paulo, soltou uma nota na qual defendia o trabalho de Rogério e criticava os jogadores pelo desempenho ruim neste começo de ano.
- A dedicação de todos aqui não se discute. Fico feliz, alguém que tentou sempre fazer o melhor pelo clube, é sempre positivo quando você é aplaudido pela sua torcida. Agradeço de coração a manifestação do torcedor - finalizou Ceni, que agora prepara o time para encarar a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, em Campinas.
Crédito: CeniagradeceuoapoiodostorcedoresdoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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