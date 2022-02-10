Rogério Ceni agradece apoio da torcida do São Paulo: 'Sempre positivo'

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, foi só elogios aos torcedores que foram ao Morumbi acompanhar a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, o primeiro triunfo do Tricolor nessa temporada. > TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos​Pressionado no cargo, já que a equipe estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com nenhuma vitória em três jogos, Ceni recebeu o apoio da torcida desde o anúncio da escalação até o apito final.

- Eu fico feliz, tenho carinho por todo torcedor são-paulino, a Independente, a Dragões também. Fico feliz, porque alguém que defendeu o clube por tantos anos, está aqui para fazer seu melhor - disse Rogério Ceni, em entrevista coletiva. Nesta semana, a Independente, principal torcida organizada do São Paulo, soltou uma nota na qual defendia o trabalho de Rogério e criticava os jogadores pelo desempenho ruim neste começo de ano.

- A dedicação de todos aqui não se discute. Fico feliz, alguém que tentou sempre fazer o melhor pelo clube, é sempre positivo quando você é aplaudido pela sua torcida. Agradeço de coração a manifestação do torcedor - finalizou Ceni, que agora prepara o time para encarar a Ponte Preta, no próximo domingo (13), às 18h30, em Campinas.