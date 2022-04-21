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Rogério Ceni admite dificuldade do São Paulo no primeiro tempo: 'Não fizemos absolutamente nada'

Após empate do Tricolor contra o Juventude, o treinador da equipe afirmou que a equipe entrou abaixo no primeiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 23:23

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 23:23

Após o empate do São Paulo, por 2 a 2, contra o Juventude, em partida válida pela terceira fase na Copa do Brasil, Rogério Ceni analisou a partida e afirmou que a equipe entrou abaixo do que o esperado no segundo tempo. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeEm uma partida complicada e com muitas falhas, o Tricolor começou a partida em desvantagem e conseguiu abrir o placar somente no segundo tempo, com um gol de Arboleda. Nos acréscimos da segunda etapa, Reinaldo foi o responsável pelo empate, após uma cobrança de pênalti.
O treinador avaliou a equipe e afirmou que "a energia não estava boa". Ceni também comentou sobre o desempenho de Gabriel Sara, Calleri e Luciano.
- Não fizemos absolutamente nada no primeiro tempo. A energia não estava boa como de costume, foi um primeiro tempo minimamente razoável. O Sara voltando de lesão, jogador que vai readquirir a forma, Calleri ficou muito sozinho na frente, Luciano flutuando mais... Não tinha parceiro para o Calleri, aí no segundo tempo fizemos algumas trocas. A maior foi a mudança de arriscar mais. O gol na bola parada dá uma confiança melhor - disse.TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo no próximo domingo (23) contra o Red Bull Bragantino, às 16h30. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid.
Crédito: RogérioCenianalisouoempatedoSãoPaulocontraoJuventude(RubensChiri/Saopaulofc.net

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